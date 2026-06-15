Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

324 нижегородские многодетные семьи снова стали получать единое пособие

Выплата была перечислена семьям с превышением дохода до 10%

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области многодетные семьи стали вновь получать единое пособие на 862 ребенка после перерасчета. Об этом сообщили в пресс-служба областного отделения Соцфонда России.

Напомним, что с 22 мая изменились правила оформления единого детского пособия. Теперь многодетные семьи сохраняют право на получение выплаты при превышении дохода не более чем на 10%.

Уже 324 нижегородским семьям с превышением дохода перечислили единое пособие в размере 50% прожиточного минимума. В этом году прожиточный минимум на каждого ребенка в регионе составляет 8634 рубля.

Семьям, чьи отказы попали по измененные условия, перевели средства автоматически, без подачи дополнительных заявлений. О пересмотре можно узнать на портале Госуслуг — уведомления начали поступать в конце мая.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что более 24 тысяч нижегородцев получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.