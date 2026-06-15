Бастрыкин заинтересовался аварийным состоянием школы в Красноярском крае

Глава СК России Александр Бастыркин поручил доложить о школе в аварийном состоянии в Рыбинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В социальных сетях появилось обращение жителей одного из сёл Рыбинского округа к председателю Следственного комитета России. Они сообщили, что единственную школу закрыли из-за аварийного состояния, а занятия вынужденно проводят в неприспособленных помещениях.
По данному факту следственные органы СК России по Красноярскому краю уже расследуют уголовное дело.
Бастрыкин поручил руководителю ГСУ России по краю и Хакасии Алексею Еремину доложить о ходе расследования, установленных обстоятельствах и доводам заявителей.
Ранее мы сообщали, что Бастрыкин просит привлечь судью из Красноярска к ответственности за ДТП.