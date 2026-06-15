Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале создали соединения для обнаружения взрывчатых веществ

Специалисты УрФУ и УрО РАН улучшили соединения, которые применяют для обнаружения взрывчатых веществ, а также — для контроля сточных вод в промышленности. Модернизированные флуорофоры стали ярче светить, а эффективность повысилась до 58 процентов, передает пресс-служба вуза.

Источник: "Российская газета"

Этого удалось достичь за счет добавления фрагментов органических соединений. При этом система является пуш-пульной: то есть в зависимости от условий молекулы светятся или затухают.

«Мы продумали метод получения целевых соединений, экспериментально и теоретически показали их работу, изучили кинетику, механизм тушения. И показали, что подобные молекулы могут стать эффективной платформой для разработки сенсоров для нитроароматических соединений», — рассказал соавтор работы, инженер-исследователь лаборатории органического синтеза Ярослав Штайц.

Обычно из таких веществ создают сенсоры, реагирующие на металлы, но модификация уральских химиков упор делает на выявление взрывоопасной пикриновой кислоты.

В планах- изучить отклик соединений (свечение, интенсивность и прочие параметры) на такие распространенные компоненты взрывчатых веществ, как динитротолуол и тринитротолуол.

Справка «РГ».

Флуоресцентные методы являются современными и удобными альтернативами таким традиционным способам, как, например, газовая хроматография, рентгеновская дифракция. При этом флуоресцентные системы относительно легко синтезировать и настраивать.