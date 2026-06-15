На Урале создали соединения для обнаружения взрывчатых веществ

Специалисты УрФУ и УрО РАН улучшили соединения, которые применяют для обнаружения взрывчатых веществ, а также — для контроля сточных вод в промышленности. Модернизированные флуорофоры стали ярче светить, а эффективность повысилась до 58 процентов, передает пресс-служба вуза.