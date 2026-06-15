На Урале создали соединения для обнаружения взрывчатых веществ

Этого удалось достичь за счет добавления фрагментов органических соединений. При этом система является пуш-пульной: то есть в зависимости от условий молекулы светятся или затухают.
«Мы продумали метод получения целевых соединений, экспериментально и теоретически показали их работу, изучили кинетику, механизм тушения. И показали, что подобные молекулы могут стать эффективной платформой для разработки сенсоров для нитроароматических соединений», — рассказал соавтор работы, инженер-исследователь лаборатории органического синтеза Ярослав Штайц.
Обычно из таких веществ создают сенсоры, реагирующие на металлы, но модификация уральских химиков упор делает на выявление взрывоопасной пикриновой кислоты.
В планах- изучить отклик соединений (свечение, интенсивность и прочие параметры) на такие распространенные компоненты взрывчатых веществ, как динитротолуол и тринитротолуол.
Справка «РГ».
Флуоресцентные методы являются современными и удобными альтернативами таким традиционным способам, как, например, газовая хроматография, рентгеновская дифракция. При этом флуоресцентные системы относительно легко синтезировать и настраивать.