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Бесплатный беговой центр появится в Нижнем Новгороде

Он будет рассчитан как на любителей, так и на профессионалов.

Источник: Время

Проект по строительству круглогодичного бесплатного бегового центра реализуется совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики на территории Гребного канала (в районе спортивно-развлекательного центра «Горадром»). Об этом ИА «Время Н» сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Проект предполагает создание инфраструктуры для тренировок любителей и профессионалов: женская и мужская раздевалки (на 32 шкафчика каждая), душевые, камеры хранения, универсальный зал для тренировок и лекций, площадка для занятий с тренером.

«Рядом с центром предусмотрены беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут-зона и пространство для отдыха. Ожидается, около 150 тысяч посещений центра в год», — отметили в министерстве.

Ранее мы писали, что бесплатные беговые центры появятся в регионах России.