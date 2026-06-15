ЕС готовит для Украины и Молдавии ряд ограничений при вступлении в объединение

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Евросоюз готовит изменение условий членства для будущих участников. Для Украины и Молдавии, в случае их вступления, на срок от 5 до 15 лет предусмотрены существенные ограничения, включая лишение права вето.
12 июня глава Европарламента Роберта Метсола в соцсети X сообщила, что страны Евросоюза согласовали запуск обсуждения, по итогам которого будет принято решение о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
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