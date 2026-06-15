Правительство РФ утвердило выделение 950 млн на курскую трамвайную концессию

Принятое правительством России решение о выделении Курской области 950 млн руб. для продолжения работ по реконструкции системы городского электротранспорта в облцентре утверждено и «положено на бумагу». Об этом 15 июня сообщил губернатор Александр Хинштейн на заседании областного правительства.
«Понимаю усталость курян от затянувшегося проекта, связанного с этой концессией. Не раз уже об этом говорил — мы, к сожалению, являемся заложниками ранее принятых решений», — отметил господин Хинштейн.
По словам главы региона, значительная часть решений по так называемой трамвайной концессии в Курске уже реализована, и «отменять их на марше не представляется возможным».
«Наверное, жители города видят, что на целом ряде участков работы стартовали, идет перекладка непосредственно транспортных сетей. Для города, конечно же, трамвай крайне важен», — резюмировал Александр Хинштейн.
В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что совокупный объем участия ГК «Мовиста» в финансировании проекта модернизации трамвайной инфраструктуры Курска превысит 8 млрд руб. с учетом заемного финансирования от ВЭБ.РФ. При этом максимальный размер привлекаемых средств, включая федеральную поддержку, составит около 14 млрд руб.