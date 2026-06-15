В российских школах хотят ввести курсы по половому равенству

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко заявил, что школьникам начальных классов необходим тихий час для мягкой адаптации и снижения стресса при переходе из детского сада. Учебная нагрузка высока, поэтому важен баланс между обучением и восстановлением, а дневной сон может быть эффективен для части учеников с учётом возрастных особенностей. Он отметил, что такая практика могла бы применяться в группах продлённого дня, которых становится всё больше из-за занятости родителей.