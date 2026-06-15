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В Гусеве ищут подрядчика для ремонта исторического Дома стрелка за 90 млн рублей

Работы необходимо закончить до 30 ноября 2027 года.

В Гусеве ищут подрядчика для ремонта исторического Дома стрелка. На работы выделили 90,7 миллионов рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Историческое здание располагается на улице Артиллерийской, 2А. Подрядчик должен привести в порядок фасад, окна и двери, внутренние помещения, крышу и инженерные системы. Работы проведут в два этапа. Ремонт необходимо закончить до 30 ноября 2027 года.

В 2023-м экспертиза одобрила проект ремонта исторического Дома стрелка в Гусеве. Специалистам предстоит привести в порядок кирпичную кладку и штукатурную отделку фасадов, раскрыть заложенные оконные проёмы, заменить шиферную кровлю на фальц. Кроме того, подрядчик должен обустроить новые инженерные сети, а также отремонтировать карнизы и другие элементы декора.

По данным портала Prussia39.ru, стрелковый клуб построили в Гумбиннене в 1911—1912 годах по проекту кёнигсбергских архитекторов Лемма и Норнемана. В здании размещались залы для проведения концертов и театральных постановок, а также заседаний общественных организаций, тир и кегельбан. Рядом находился благоустроенный парк с летним музыкальным павильоном. В послевоенные годы помещения занимал Дом офицеров.

Бывшее здание стрелкового клуба находится в собственности министерства обороны. В 2021 году областные власти договорились, что подготовят проектную документацию для капитального ремонта памятника за счёт резервного фонда.

Фотографии из проектной документации.