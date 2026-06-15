Почти килограмм наркотиков на 4 млн рублей изъяли у закладчика в Лесосибирске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске полицейские изъяли из незаконного оборота почти 900 г синтетических наркотиков.
По данным МВД, запрещенные вещества планировали сбыть бесконтактным способом через тайники-закладки.
Во время оперативных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 24-летнего жителя Красноярска. Ранее он судим не был.
При себе и в автомобиле молодого человека полицейские нашли свертки с веществом. Экспертиза показала, что в них находились мефедрон общей массой более 250 г и наркотическое средство PVP общей массой более 182 г.
Позже в арендованной квартире задержанного в Красноярске правоохранители изъяли еще более 460 г мефедрона.
По версии полиции, наркотики предназначались для дальнейшего сбыта через тайники. Розничную стоимость изъятых веществ оценивают более чем в 4 млн рублей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сейчас обвиняемый заключен под стражу.