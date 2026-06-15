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Почти килограмм наркотиков на 4 млн рублей изъяли у закладчика в Лесосибирске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске полицейские изъяли из незаконного оборота почти 900 г синтетических наркотиков.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске полицейские изъяли из незаконного оборота почти 900 г синтетических наркотиков.

По данным МВД, запрещенные вещества планировали сбыть бесконтактным способом через тайники-закладки.

Во время оперативных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 24-летнего жителя Красноярска. Ранее он судим не был.

При себе и в автомобиле молодого человека полицейские нашли свертки с веществом. Экспертиза показала, что в них находились мефедрон общей массой более 250 г и наркотическое средство PVP общей массой более 182 г.

Позже в арендованной квартире задержанного в Красноярске правоохранители изъяли еще более 460 г мефедрона.

По версии полиции, наркотики предназначались для дальнейшего сбыта через тайники. Розничную стоимость изъятых веществ оценивают более чем в 4 млн рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу.