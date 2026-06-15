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Киево-Печерская лавра была поражена ракетой ЗРК Patriot

Киево-Печерская лавра пострадала от ракеты ЗРК Patriot, которая отклонилась от курса. По данным Минобороны РФ, вероятной причиной стал технический сбой украинской системы ПВО из-за использования боеприпасов с истекшим сроком годности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Киево-Печерская лавра в Киеве получила повреждения в результате падения ракеты американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, стоявшего на вооружении ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным российского военного ведомства, инцидент, вероятнее всего, произошел из-за технического сбоя при работе украинской системы противовоздушной обороны. Причиной нештатного схода или отклонения боеприпаса от курса могло стать использование ракет-перехватчиков с истекшим сроком годности.

«Киево-Печерская лавра была поражена ракетой ЗРК Patriot, вероятно, из-за использования ракет с истекшим сроком годности», — заявили в Минобороны.