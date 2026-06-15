Киево-Печерская лавра в Киеве получила повреждения в результате падения ракеты американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, стоявшего на вооружении ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным российского военного ведомства, инцидент, вероятнее всего, произошел из-за технического сбоя при работе украинской системы противовоздушной обороны. Причиной нештатного схода или отклонения боеприпаса от курса могло стать использование ракет-перехватчиков с истекшим сроком годности.
«Киево-Печерская лавра была поражена ракетой ЗРК Patriot, вероятно, из-за использования ракет с истекшим сроком годности», — заявили в Минобороны.