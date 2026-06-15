ГАИ назвала количество пойманных за уик-энд пьяных водителей в Красноярском крае

За минувшие трехдневные выходные инспекторы ДПС задержали на дорогах в Красноярском крае 129 нетрезвых водителей.
Среди нарушителей оказалось пятеро автомобилистов, уже привлекавшихся к ответственности за вождение в состоянии опьянения.
Также полицейские отстранили от управления транспортом шестерых водителей, которые позволили себе сесть за руль без прав и подшофе.
Всех нарушителей привлекли к ответственности: пойманных пьяными впервые — к административной, повторно — к уголовной.
«Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения — это не просто нарушение, а осознанный выбор, который может стоить жизни. Даже небольшое количество алкоголя снижает реакцию, притупляет внимание и делает водителя потенциальным убийцей. Сотрудники полиции призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях по телефону 102. Возможно, именно ваш звонок спасет чью-то жизнь», — сказано в обращении ведомства.
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