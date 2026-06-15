ГАИ назвала количество пойманных за уик-энд пьяных водителей в Красноярском крае

«Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения — это не просто нарушение, а осознанный выбор, который может стоить жизни. Даже небольшое количество алкоголя снижает реакцию, притупляет внимание и делает водителя потенциальным убийцей. Сотрудники полиции призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях по телефону 102. Возможно, именно ваш звонок спасет чью-то жизнь», — сказано в обращении ведомства.