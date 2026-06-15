В Саратове умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Соков

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Соков умер в Саратове в возрасте 103 лет, он участвовал в защите неба над блокадным Ленинградом и «дорогой жизни», сообщил глава Саратова Игорь Молчанов.
«Сегодня, 15 июня, на 104-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Саратова Соков Николай Иванович», — написал Молчанов в своем канале на платформе «Макс».
Николай Соков родился 16 октября 1922 года в Тамбове. В 1925 году семья переехала в Балашов. В 1940 году окончил среднюю школу и поступил в Ленинградское военное училище инструментальной разведки зенитной артиллерии имени П. И. Баранова. В начале Великой Отечественной войны досрочно выпущен из училища в звании лейтенанта. Службу проходил в городе Горький (в настоящее время Нижний Новгород — ред.) в прожекторном батальоне 196-го зенитного артиллерийского полка, который отражал налеты вражеской авиации на город.
В составе батальона Соков охранял небо над блокадным Ленинградом и «дорогой жизни». Победу встретил вместе с будущей супругой Екатериной Федоровной в Таллине, где они и расписались в мае 1945 года. После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в различных частях войск ПВО. С 1951 по 1953 год выполнял интернациональный долг в Корее, командуя прожекторной ротой.
После увольнения из армии ветеран постоянно проживал в Саратове. В 1965 году трудоустроился в исполнительный комитет Саратовского городского совета депутатов трудящихся, где проработал на разных должностях 36 лет. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.