В Саратове умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Соков

Николай Соков родился 16 октября 1922 года в Тамбове. В 1925 году семья переехала в Балашов. В 1940 году окончил среднюю школу и поступил в Ленинградское военное училище инструментальной разведки зенитной артиллерии имени П. И. Баранова. В начале Великой Отечественной войны досрочно выпущен из училища в звании лейтенанта. Службу проходил в городе Горький (в настоящее время Нижний Новгород — ред.) в прожекторном батальоне 196-го зенитного артиллерийского полка, который отражал налеты вражеской авиации на город.