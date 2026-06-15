В Красноярске усилят контроль за парковкой на местах для инвалидов

В Красноярске планируют усилить контроль за водителями, которые занимают парковочные места для инвалидов. Как пишут «Горновости» со ссылкой на мэра Сергея Верещагина, в краевом центре также продолжат устанавливать тактильные указатели на остановках и звуковые светофоры.
«Продолжим принимать отремонтированные дороги только после проверки маломобильными экспертами», — добавил градоначальник.
Кроме того, в микрорайонах проведут ревизию парковок — эксперты оценят ситуацию с местами для автомобилистов с ограниченными возможностями.
Ранее мы писали, что в городе завершился ремонт улицы Маерчака. Подрядчик выполнил весь объем работ: обновил асфальт, заменил старые бордюры и привел в порядок тротуары.
В 2026 году в Красноярске планируют отремонтировать 69 километров дорог. Общая сумма финансирования составит 2,46 миллиарда рублей, из них 1,5 миллиарда выделили из краевого бюджета в рамках нацпроекта.