В Красноярске усилят контроль за парковкой на местах для инвалидов

В Красноярске планируют усилить контроль за водителями, которые занимают парковочные места для инвалидов. Как пишут «Горновости» со ссылкой на мэра Сергея Верещагина, в краевом центре также продолжат устанавливать тактильные указатели на остановках и звуковые светофоры.