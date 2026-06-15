Сквер у 11-й больницы благоустроят в Волгограде за 20,5 млн рублей

Согласно документам, МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» дает подрядчику на работу два месяца с даты заключения контракта до 1 сентября 2026 года. Сначала в сквере вырубят старый кустарник и больные деревья, также обрежут сухие ветки на оставшихся. Установят ограждения вдоль тротуаров, сами дорожки отремонтируют. Сделают поливочный водопровод, новое освещение, систему видеонаблюдения.