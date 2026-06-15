Юрист Измайлов рассказал, за какие обзывательства можно получить штраф

В пылу спора, будь то на улице или в интернете, легко сорваться и неосторожно оскорбить оппонента, назвав его «козой», «овцой» или «обезьяной». Однако безобидная на первый взгляд реплика может обернуться серьёзными последствиями, вплоть до административного наказания. Юрист Сергей Измайлов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в каких случаях нейтральные слова могут стать оскорбительными и привести к штрафам в тысячи рублей.
Штраф за оскорбление: сколько и за что?
Правовая основа для наказания за оскорбления в России закреплена в статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Оскорблением считается унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной или противоречащей общепринятым нормам форме.
Санкции зависят от того, где и как было высказано оскорбление:
Личное оскорбление (часть 1 статьи 5.61 КоАП РФ) влечёт штраф для граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей.
Публичное оскорбление (часть 2 статьи 5.61 КоАП РФ), включая высказывания в интернете, социальных сетях или мессенджерах, наказывается штрафом от 5 000 до 10 000 рублей.
Оскорбления без списка: как это работает?
Законодательство не содержит чёткого перечня слов, которые можно считать оскорбительными. Каждый случай рассматривается индивидуально с учётом всех обстоятельств, контекста и лингвистической экспертизы.
Яркие примеры оскорблений.
Судебная практика выработала определённые категории выражений, которые с большой вероятностью будут признаны оскорбительными:
1. Метафоры с животным миром:
— Обезьяна (в контексте «некрасивая, безумная и глупая»).
— Свинья (ассоциируется с грязью и нечистоплотностью).
— Осёл (указывает на упрямство, тупость или глупость).
— Коза / овца (подразумевает низшую ступень развития или глупость).
— Насекомые (сравнение с чем-то мелким, ненужным, что можно легко уничтожить).
2. Ложные обвинения в преступлениях:
— Навешивание ярлыков «вор», «мошенник», «жулик» на человека, не осуждённого за эти деяния, расценивается как оскорбление.
3. Медицинские и социальные ярлыки:
— Выражения, негативно характеризующие физиологическое или социальное состояние человека, такие как «дебил», «алкоголик», считаются оскорбительными.
— Уничижительные обозначения женщин, например, «женщина лёгкого поведения» или с «низкой социальной ответственностью», также попадают под эту категорию.
4. Общеизвестная бранная лексика:
— Матерные слова, их производные и грубая лексика с ярко выраженной негативной коннотацией (например, «подлец», «урод») однозначно расцениваются как оскорбления.
Контекст — ключ к пониманию.
Главная сложность в квалификации оскорблений заключается в том, что одно и то же слово может быть как безобидной шуткой, так и правонарушением. Важно учитывать контекст сообщения, эмоциональную окраску и отношения между сторонами.
Для того чтобы отличить дружеский подкол от оскорбления, правоохранительные органы и суды назначают лингвистическую экспертизу. Специалисты анализируют все аспекты высказывания, включая форму, место и цель.