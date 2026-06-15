Юрист Измайлов рассказал, за какие обзывательства можно получить штраф

В пылу спора, будь то на улице или в интернете, легко сорваться и неосторожно оскорбить оппонента, назвав его «козой», «овцой» или «обезьяной». Однако безобидная на первый взгляд реплика может обернуться серьёзными последствиями, вплоть до административного наказания. Юрист Сергей Измайлов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в каких случаях нейтральные слова могут стать оскорбительными и привести к штрафам в тысячи рублей.