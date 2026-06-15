В Хабаровском крае появились первые стобалльники ЕГЭ

Ближайшие итоги ЕГЭ по русскому языку станут известны не позднее 23 июня. Сейчас выпускники сдают экзамены по географии, биологии и иностранным языкам (письменная часть). Публикация результатов по географии и биологии запланирована не позднее 1 июля, по иностранным языкам — до 3 июля.