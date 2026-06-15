Выдержка ефрейтора Евгения Ракова помогла сохранить боеспособность расчёта

Ефрейтор Евгений Раков в ходе выполнения боевых задач на передовых позициях проявил выдержку и инициативу. Во время минометного обстрела разрыв боеприпаса частично повредил маскировку огневой позиции. Ефрейтор Раков и его товарищ по собственной инициативе приступили к восстановлению инженерного укрытия несмотря на то, что сохранялась угроза повторного обстрела. Военнослужащие восстановили маскировку, подразделение возобновило работы по оборудованию рубежа обороны.