Выдержка ефрейтора Евгения Ракова помогла сохранить боеспособность расчёта

Ефрейтор дислоцированного в Хабаровском крае мотострелкового соединения Восточного военного округа Евгений Раков в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции смог восстановить маскировку на передовой позиции. Благодаря его выдержке и инициативе подразделение неоднократно сохраняло боеспособность в сложных условиях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ефрейтор Евгений Раков в ходе выполнения боевых задач на передовых позициях проявил выдержку и инициативу. Во время минометного обстрела разрыв боеприпаса частично повредил маскировку огневой позиции. Ефрейтор Раков и его товарищ по собственной инициативе приступили к восстановлению инженерного укрытия несмотря на то, что сохранялась угроза повторного обстрела. Военнослужащие восстановили маскировку, подразделение возобновило работы по оборудованию рубежа обороны.
При ночной перегруппировке ефрейтор Раков осуществлял перенос боеприпасов в новый район. Действуя в сложной пересечённой местности и при ограниченной видимости, он контролировал процесс перемещения грузов, что позволило сохранить вверенное снаряжение и боеприпасы, поддержать боеспособность расчёта на должном уровне и не допустить срыва выполнения поставленных задач.
За качественное выполнение боевых задач ефрейтор Евгений Раков награжден медалями Жукова и Суворова.