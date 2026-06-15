В Брянске предпринимателей научили генерировать бизнес-идеи

На занятии более 20 начинающих и действующих предпринимателей получили инструменты для превращения замыслов в реальные проекты. Они освоили техники генерации идей и анализа рыночных трендов, научились отличать перспективные возможности от фантазий и разобрали принципы анализа целевой аудитории и формирования ценностных предложений. Также участники изучили основы построения бизнес-моделей и отработали расчет ключевых финансовых показателей.