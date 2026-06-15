В Брянске предпринимателей научили генерировать бизнес-идеи

Практический тренинг «Генерация бизнес-идей» состоялся 1 июня в Брянске по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Брянской области.
На занятии более 20 начинающих и действующих предпринимателей получили инструменты для превращения замыслов в реальные проекты. Они освоили техники генерации идей и анализа рыночных трендов, научились отличать перспективные возможности от фантазий и разобрали принципы анализа целевой аудитории и формирования ценностных предложений. Также участники изучили основы построения бизнес-моделей и отработали расчет ключевых финансовых показателей.
Ключевым этапом тренинга стала работа в малых группах под руководством сертифицированного бизнес-тренера центра «Мой бизнес» Елены Ботиной. Предприниматели разработали собственные проекты, представили мини-презентации и получили развернутую обратную связь. Эксперты подсветили сильные стороны идей, указали на возможные риски и предложили способы их минимизации.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.