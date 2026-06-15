Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске 12-летняя спортсменка взяла два золота в конном спорте

Екатерину Емельянову включили в сборную края для участия на всероссийских соревнованиях в Ессентуках.

В Хабаровске на базе КСК «Мустанг» впервые прошла краевая Спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту для лиц с ментальными нарушениями, — сообщает администрация Комсомольска-на-Амуре.

В соревнованиях 12-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре Екатерина Емельянова завоевала две золотые медали. Спортсменка выступала под руководством тренера Кристины Кузнецовой из АНО иппоцентр «Созвездие лошади» и показала лучшие результаты в дисциплинах «Рабочая тропа» и «Английская езда».

По итогам соревнований Екатерина включена в сборную Хабаровского края. В сентябре она примет участие во Всероссийской Спартакиаде в Ессентуках, где будет проходить отбор на Всемирную Олимпиаду по конному спорту для спортсменов с ментальными нарушениями.