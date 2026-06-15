В Хабаровске 12-летняя спортсменка взяла два золота в конном спорте

По итогам соревнований Екатерина включена в сборную Хабаровского края. В сентябре она примет участие во Всероссийской Спартакиаде в Ессентуках, где будет проходить отбор на Всемирную Олимпиаду по конному спорту для спортсменов с ментальными нарушениями.