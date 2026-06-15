Что грозит за незаконную перепланировку в купленной квартире?

"Это законно, — подтверждает юрист Андрей Рыбаков. — Ответственность за перепланировку несёт собственник жилья, получается, что спрос теперь с вас. Вы можете попытаться расторгнуть договор купли-продажи на основании того, что вам не сообщили полную и достоверную информацию об объекте. Другой вариант: попытаться взыскать с бывшего собственника компенсацию за те работы, что вам предстоит провести. Но провести их придётся в любом случае.