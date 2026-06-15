Что грозит за незаконную перепланировку в купленной квартире?

Юрист предупредил: новый собственник может лишиться жилья через торги, если не устранит нарушение.
"Это законно, — подтверждает юрист Андрей Рыбаков. — Ответственность за перепланировку несёт собственник жилья, получается, что спрос теперь с вас. Вы можете попытаться расторгнуть договор купли-продажи на основании того, что вам не сообщили полную и достоверную информацию об объекте. Другой вариант: попытаться взыскать с бывшего собственника компенсацию за те работы, что вам предстоит провести. Но провести их придётся в любом случае.
Например, если в ходе перепланировки получилось так, что кухня и санузел или ванная комната стали располагаться над жилыми комнатами соседей снизу, то это очень серьёзное нарушение, и если вы добровольно его не устраните, то последствия могут быть неприятные: квартиры можно лишиться, так как закон позволяет принудительно продать её с торгов (ст. 29 ЖК РФ).
Очень рекомендовал бы внимательно относиться к выбору жилья. Важный совет: прежде чем купить квартиру, зайдите в ту, что расположена этажом ниже, оцените её планировку. Если вы увидите серьёзные расхождения с той, что намерены купить, лучше не рискуйте".