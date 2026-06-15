Психиатр Кондюрина рассказала, чем опасно постоянное «зависание» в гаджетах

Зависимость от гаджетов становится проблемой современного общества, несущей в себе множество рисков. О том, как выстроить здоровые отношения с технологиями, рассказала детский врач-психиатр министерства здравоохранения Нижегородской области, главврач Консультативно-диагностического центра по охране психического здоровья детей и подростков Анна Кондюрина.
По словам эксперта, главной опасностью зависимости от гаджетов является само явление. Все потому, что это уже не просто привычка, а перманентное состояние, при котором человек испытывает тревогу без доступа к телефону, трудности с концентрацией и нарушение режима сна. Кроме того, зависимые от устройств подвержены снижению качества живого общения, постоянной усталости глаз, шеи и спины.
Сегодня в группе риска находятся прежде всего дети и подростки. Их мозг еще формируется, а чрезмерное погружение в виртуальный мир может тормозить развитие социальных навыков и когнитивных функций.
В связи с этим важно суметь вовремя распознать развитие зависимости. Для этого, как отмечает психиатр, необходимо обратить внимание на такие сигналы, как пробуждение и засыпание с телефоном в руках, использование гаджета во время еды, прогулок, важных разговоров, нахождение в сети больше времени, чем планировали и пренебрежение обязанностями ради «еще пяти минут в телефоне».
Профилактика зависимости начинается с осознанности, поэтому важно замечать, сколько времени вы тратите на экраны, и вовремя корректировать привычки. Так, можно определить «зоны без гаджетов» — столовая, спальня или парк во время прогулки. Также следует отключить необязательные уведомления — оставить только звонки и сообщения от близких.
Кроме того, можно установить дневной лимит для соцсетей и развлекательных приложений. А вечерние часы у экрана заменить на чтение, настольные игры или разговор с семьей. Для того, чтобы ограничить время в интернете, можно использовать таймер или убирать телефон в другую комнату во время работы, учебы.
Также важно развивать альтернативные интересы. Например, найти хобби, не связанное с гаджетами или начать заниматься медитацией, дыхательными упражнениями — они помогут снять стресс без помощи телефона.
Для защиты детей от вредной привычки родителям рекомендуют обсудить с малышами правила использования гаджетов — когда, сколько и для чего можно пользоваться устройством. Важно также подавать личный пример и предлагать альтернативы, проводить больше времени вместе в реальном мире с помощью совместных игр, отдыха на природе, творческих занятий.
«Гаджеты — мощные инструменты, но они не должны управлять нашей жизнью. Начните сегодня: выключите одно лишнее уведомление, прогуляйтесь без телефона или проведите вечер с книгой. Ваше внимание — ценный ресурс, и только вы решаете, на что его потратить», — отметила в заключение Анна Кондюрина.
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