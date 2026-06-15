Психиатр Кондюрина рассказала, чем опасно постоянное «зависание» в гаджетах

По словам эксперта, главной опасностью зависимости от гаджетов является само явление. Все потому, что это уже не просто привычка, а перманентное состояние, при котором человек испытывает тревогу без доступа к телефону, трудности с концентрацией и нарушение режима сна. Кроме того, зависимые от устройств подвержены снижению качества живого общения, постоянной усталости глаз, шеи и спины.