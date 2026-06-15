На Кубани будущие аграрии посетили учебно-опытное хозяйство

На учебно-опытной станции ребята ознакомились с ее историей создания, структурой и основными направлениями работы. На станции № 2, где выращиваются озимая пшеница и ячмень, заместитель декана факультета агрономии и экологии по практической подготовке Валерий Гладков и преподаватель Сергей Левштанов рассказали об особенностях развития зерновых культур, селекционной работе и требованиях к сортам. Поездка помогла ребятам ближе познакомиться с агрономической профессией и увидеть работу университета изнутри.