Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани будущие аграрии посетили учебно-опытное хозяйство

Их познакомили с особенностями интенсивного садоводства, ухода за виноградником и развития зерновых культур.

Источник: Национальные проекты России

Учащиеся аграрных техникумов и колледжей Краснодарского края побывали в учебно-опытном хозяйстве «Кубань» Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ). Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Участниками экскурсии стали учащиеся Брюховецкого аграрного колледжа, Лабинского аграрного техникума и Ладожского многопрофильного техникума. Они посетили несколько тематических площадок. Декан факультета агрономии и экологии Александр Макаренко познакомил ребят с особенностями интенсивного садоводства, технологиями ухода за насаждениями и подходами к формированию будущего урожая. На виноградниках директор ампелографической коллекции КубГАУ Дмитрий Хлевный рассказал о технике, которая используется при уходе за виноградником.

На учебно-опытной станции ребята ознакомились с ее историей создания, структурой и основными направлениями работы. На станции № 2, где выращиваются озимая пшеница и ячмень, заместитель декана факультета агрономии и экологии по практической подготовке Валерий Гладков и преподаватель Сергей Левштанов рассказали об особенностях развития зерновых культур, селекционной работе и требованиях к сортам. Поездка помогла ребятам ближе познакомиться с агрономической профессией и увидеть работу университета изнутри.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.