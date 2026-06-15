На Кубани будущие аграрии посетили учебно-опытное хозяйство

Учащиеся аграрных техникумов и колледжей Краснодарского края побывали в учебно-опытном хозяйстве «Кубань» Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ). Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
Участниками экскурсии стали учащиеся Брюховецкого аграрного колледжа, Лабинского аграрного техникума и Ладожского многопрофильного техникума. Они посетили несколько тематических площадок. Декан факультета агрономии и экологии Александр Макаренко познакомил ребят с особенностями интенсивного садоводства, технологиями ухода за насаждениями и подходами к формированию будущего урожая. На виноградниках директор ампелографической коллекции КубГАУ Дмитрий Хлевный рассказал о технике, которая используется при уходе за виноградником.
На учебно-опытной станции ребята ознакомились с ее историей создания, структурой и основными направлениями работы. На станции № 2, где выращиваются озимая пшеница и ячмень, заместитель декана факультета агрономии и экологии по практической подготовке Валерий Гладков и преподаватель Сергей Левштанов рассказали об особенностях развития зерновых культур, селекционной работе и требованиях к сортам. Поездка помогла ребятам ближе познакомиться с агрономической профессией и увидеть работу университета изнутри.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.