Ушибы, ссадины и укусы клещей: шесть посетителей «Красноярских Столбов» обратились к спасателям за помощью

В минувшее воскресенье, 14 июня, спасатели на территории национального парка «Красноярские Столбы» оказали помощь шести посетителям. Об этом сообщили в соцсетях КГКУ «Спасатель». Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда: Обработали ссадины и ушибы у двухлетнего ребёнка. Удалили клеща у 39-летнего мужчины. В течение дня оказали помощь трем мужчинам, которые обратились с травмами ног, полученными в разных частях нацпарка. Пострадавших спасатели сопроводили до улицы Свердловской. Вечером помощь потребовалась женщине, которая почувствовала недомогание. Её также оперативно доставили к медикам. Напомним, 13 июня в лесу в Шушенском округе неподалеку от горы Борус спасатели искали двух заблудившихся туристов.