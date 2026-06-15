Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушибы, ссадины и укусы клещей: шесть посетителей «Красноярских Столбов» обратились к спасателям за помощью

В минувшее воскресенье, 14 июня, спасатели на территории национального парка «Красноярские Столбы» оказали помощь шести посетителям. Об этом сообщили в.

В минувшее воскресенье, 14 июня, спасатели на территории национального парка «Красноярские Столбы» оказали помощь шести посетителям. Об этом сообщили в соцсетях КГКУ «Спасатель». Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда: Обработали ссадины и ушибы у двухлетнего ребёнка. Удалили клеща у 39-летнего мужчины. В течение дня оказали помощь трем мужчинам, которые обратились с травмами ног, полученными в разных частях нацпарка. Пострадавших спасатели сопроводили до улицы Свердловской. Вечером помощь потребовалась женщине, которая почувствовала недомогание. Её также оперативно доставили к медикам. Напомним, 13 июня в лесу в Шушенском округе неподалеку от горы Борус спасатели искали двух заблудившихся туристов.