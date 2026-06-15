Омские бойцы стали лучшими на юбилейном турнире по смешанным единоборствам

— За десять лет «Кубок Шлеменко» стал не просто спортивным турниром, а важной площадкой для воспитания молодого поколения. Здесь ребята учатся не только побеждать, но и уважать друг друга, преодолевать трудности, брать ответственность за свои поступки. Особенно ценно видеть, как участники турнира взрослеют, меняются и возвращаются уже более сильными — не только как спортсмены, но и как личности, — отметил основатель Академии, чемпион мира по ММА Александр Шлеменко.