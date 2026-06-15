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Омские бойцы стали лучшими на юбилейном турнире по смешанным единоборствам

Сборная Омской области выиграла командный зачет десятого всероссийского турнира по ММА «Кубок Шлеменко». Соревнования ежегодно организует «Академия смешанных единоборств Александра Шлеменко» при поддержке правительства Омской области и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Источник: "Российская газета"

Сборная Омской области выиграла командный зачет десятого всероссийского турнира по ММА «Кубок Шлеменко». Соревнования ежегодно организует «Академия смешанных единоборств Александра Шлеменко» при поддержке правительства Омской области и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

В Омске завершился юбилейный, десятый, всероссийский турнир по смешанным единоборствам «Кубок Шлеменко». На трех октагонах за награды боролись около 600 спортсменов из 30 регионов России в четырех возрастных категориях. По итогам соревнований сильнейшей в командном зачете вновь стала сборная Омской области.

Примечательно, что с 2023 года, когда турнир получил статус всероссийского, главный трофей ни разу не покидал Омскую область. Второе место заняла Тюменская область, третье — Кемеровская область.

— Юбилейный «Кубок Шлеменко» — это яркий пример длительного плодотворного сотрудничества. За десять лет «Академия Шлеменко» выросла из маленькой омской школы в большую региональную сеть по смешанным единоборствам. Мы вместе выстроили для ребят полноценную модель развития: от уличных площадок и бесплатных секций до выступления на крупнейших турнирах и международного признания. Нам приятно видеть, как эта система работает: дети из разных регионов получают реальный шанс поверить в себя, а вчерашние спортсмены возвращаются, чтобы учить побеждать новые поколения, — подчеркнула директор программы социальных инвестиций Ярина Сугакова.

Как отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко, для региона «Кубок Шлеменко» — это не просто турнир, а важная спортивная традиция. Именно она помогла многим ребятам поверить в себя, раскрыть характер и сделать первые серьезные шаги в спорте.

Поддержать начинающих бойцов приехали известные спортсмены: чемпион мира по версии Bellator Андрей Корешков, чемпион китайской лиги JCK Александр Зырянов и обладатель бронзового пояса организации «ММА Серия» Александр Подмарев.

Турнир носит имя известного российского бойца Александра Шлеменко и является частью созданной им Академии смешанных единоборств. Сегодня сеть объединяет 16 филиалов в 12 регионах России.

— За десять лет «Кубок Шлеменко» стал не просто спортивным турниром, а важной площадкой для воспитания молодого поколения. Здесь ребята учатся не только побеждать, но и уважать друг друга, преодолевать трудности, брать ответственность за свои поступки. Особенно ценно видеть, как участники турнира взрослеют, меняются и возвращаются уже более сильными — не только как спортсмены, но и как личности, — отметил основатель Академии, чемпион мира по ММА Александр Шлеменко.

Он также добавил, что интерес к проекту со стороны детей и родителей остается высоким, поэтому организаторы намерены и дальше развивать его, создавать для ребят новые возможности и делать соревнования еще более масштабными.