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«Прелесть, правда же?»: звезда «Дом-2» поделилась самой милой покупкой

Для лабрадора Фиби блогер приобрела летнюю панаму розового цвета. И ей, кажется, понравилось.

Экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Наталья Варвина поделилась со своими поклонниками порцией милоты. Уроженка Волгограда сняла на видео распаковку покупки из Китая для своей хвостатой любимицы.

Для лабрадора Фиби блогер приобрела летнюю панаму розового цвета. И ей, кажется, понравилось. А вот второй пес, Шелдон, головной убор, по словам Натальи, не оценил.

Поклонники бывшей участницы реалити-шоу, а ныне блогера, которая делится кулинарными рецептами, не сдержали эмоций.

«Прелесть какая», «Неожиданно и круто», «До слёз мило», «Девочки такие девочки», — пишут подписчики Натальи в Telegram.

Варвина — выпускница ВолгГТУ по специальности «Финансы и кредит», однако популярность ей принесло совсем друге направление: еще во время учебы она работала на местном телевидении, а после попала на реалити-шоу «Дом-2».

Она также выступала на сцене в составе группы «Истринские ведьмы» и снималась в кино.

Ранее другой уроженец Волгограда Прохор Шаляпин поделился своим мнением по поводу налога на богатство.

Видео: t.me/varvina_n.