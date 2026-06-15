В Красноярске определили победителей Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях»

Дизайнеры Красноярского края также вошли в число призёров. Дарья Скоробогатова заняла второе место в номинации «Мы — семья», Наталья Цурикова — третье. В номинации «С заботой при восстановлении» второе место у Елены Дергачевой, третье — у команды Ольги Рычковой, Анастасии Кашниковой и Кристины Виноградовой.