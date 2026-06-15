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В Красноярске определили победителей Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске подвели итоги окружного этапа Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Он прошел в рамках «Кубка Защитников Отечества» СФО в Красноярске.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске подвели итоги окружного этапа Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Он прошел в рамках «Кубка Защитников Отечества» СФО в Красноярске.

В Год единства народов России участники уделили особое внимание культурным традициям и национальным мотивам.

Победители в номинациях:

«Повседневный комфорт» — Оксана Ключевская (Иркутская область, бренд «Укута»).

«Торжество» — Елена Русакова (Новосибирская область, коллекция-трансформер).

«Спорт и активная жизнь» — Рано Степанова (Кемеровская область, коллекция «Взлёт»).

«Мы — семья» — Анастасия Молофеева (Томская область, коллекция «Томские — повод для гордости»).

«Адаптивные решения для труда» — Елена Литвинова (Кемеровская область, коллекция «Свобода движения»).

Дизайнеры Красноярского края также вошли в число призёров. Дарья Скоробогатова заняла второе место в номинации «Мы — семья», Наталья Цурикова — третье. В номинации «С заботой при восстановлении» второе место у Елены Дергачевой, третье — у команды Ольги Рычковой, Анастасии Кашниковой и Кристины Виноградовой.

«Адаптивная одежда дарит уверенность и становится важным элементом возвращения к мирной жизни. Сила воли и упорство людей, в том числе ветеранов СВО, показывают, что их потенциал не имеет границ», — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Дизайнеры разработали одежду специально для ветеранов, учли их пожелания. Банальные вещи — застегнуть пуговицы, завязать шнурки — становятся проблемой. Такие мелочи складываются в самостоятельность человека. Модели получились удобными и современными», — рассказал председатель Красноярского «Союза ветеранов СВО» Игорь Балаболенко.

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