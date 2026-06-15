Исторический центр Красноярска частично остался без света

Часть исторического центра Красноярска осталась без электроснабжения. Об этом сообщили в службе «005».
По данным специалистов, отключение затронуло проспект Мира, улицы Ленина, Диктатуры Пролетариата, Копылова, Перенсона, Профсоюзов и другие участки центра города.
Из-за отключения электричества возникли проблемы и на дорогах. В центре перестали работать светофоры, при этом движение в этой части Красноярска традиционно остается плотным. Водителям советуют учитывать ситуацию при выборе маршрута и быть внимательнее на перекрестках.
«Три бригады специалистов филиала “Россети Сибирь” — “Красноярскэнерго” поэтапно возвращали оборудование в работу, а потребителей оперативно переводили на резервные схемы. Было сделано все возможное для скорейшего восстановления подачи электроэнергии. В 13:45 все потребители филиала были запитаны. Причиной отключения света стало повреждение оборудования сторонней сетевой организации, которое повлекло нарушение на энергообъекте филиала», — сообщили представители «Россетей».