Исторический центр Красноярска частично остался без света

Из-за отключения электричества возникли проблемы и на дорогах. В центре перестали работать светофоры, при этом движение в этой части Красноярска традиционно остается плотным. Водителям советуют учитывать ситуацию при выборе маршрута и быть внимательнее на перекрестках.