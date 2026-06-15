324 многодетным семьям Нижегородской области вернули право на единое пособие

В Нижегородской области многодетные семьи вновь начали получать единое пособие на детей после пересмотра ранее принятых решений — выплаты восстановили для 862 детей из 324 семей региона. Родителям назначено пособие в размере 50% прожиточного минимума на ребенка — в 2026 году это 8 634,5 рубля ежемесячно на каждого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ОСФР по Нижегородской области.