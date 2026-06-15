Фрукты с «зеленым» знаком: красноярцам объяснили новые правила для производителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 июня в России начал действовать новый ГОСТ для свежих фруктов с улучшенными характеристиками. Он касается яблок, груш, айвы, абрикосов, персиков, слив, вишни и других семечковых и косточковых культур.