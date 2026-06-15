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Фрукты с «зеленым» знаком: красноярцам объяснили новые правила для производителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 июня в России начал действовать новый ГОСТ для свежих фруктов с улучшенными характеристиками. Он касается яблок, груш, айвы, абрикосов, персиков, слив, вишни и других семечковых и косточковых культур.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 июня в России начал действовать новый ГОСТ для свежих фруктов с улучшенными характеристиками. Он касается яблок, груш, айвы, абрикосов, персиков, слив, вишни и других семечковых и косточковых культур.

Стандарт устанавливает более строгие экологические требования к выращиванию, хранению, перевозке, упаковке и маркировке такой продукции. В том числе вводятся нормы по содержанию токсичных элементов, микотоксинов и остатков пестицидов.

Также по новому ГОСТу в посадочном материале и самих плодах не допускается наличие ГМО.

Чтобы получить знак «Зеленый эталон», фрукты должны пройти сертификацию и лабораторную проверку. При этом стандарт добровольный: он не отменяет продажу обычных фруктов.

Как пояснили специалисты Красноярского филиала ЦОК АПК, новые правила помогут упорядочить рынок продукции с улучшенными характеристиками и усилить контроль за ее качеством.