Предлагаемая зарплата в Нижегородской области достигла 83 рублей весной

Нижегородским соискателям в среднем предлагали зарплату в 83 185 рублей весной 2026 года. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 42%, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».
По информации аналитиков, регион занял шестое место в России по увеличению среднего предлагаемого дохода с марта по май. Самый большой рост показала зарплата в Пензенской области (+50%), Приморском крае (+48%) и Рязанской области (+44%).
В сообщении уточнили, что фактическая зарплата специалиста будет зависеть от профессии, опыта, графика и других условий труда.
Ранее мы писали, что нижегородские подростки могут зарабатывать летом 50 000 рублей.