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Предлагаемая зарплата в Нижегородской области достигла 83 рублей весной

Это на 42% выше, чем в прошлом году.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородским соискателям в среднем предлагали зарплату в 83 185 рублей весной 2026 года. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 42%, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

По информации аналитиков, регион занял шестое место в России по увеличению среднего предлагаемого дохода с марта по май. Самый большой рост показала зарплата в Пензенской области (+50%), Приморском крае (+48%) и Рязанской области (+44%).

В сообщении уточнили, что фактическая зарплата специалиста будет зависеть от профессии, опыта, графика и других условий труда.

Ранее мы писали, что нижегородские подростки могут зарабатывать летом 50 000 рублей.