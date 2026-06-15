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Красноярский край подвел итоги участия в форуме «Путешествуй!»

Девять тысяч гостей за пять дней посетили экспозицию Красноярского края на форуме «Путешествуй!» в Москве. На площадке мероприятия регион представил туристические возможности, подписал соглашение о сотрудничестве с сервисом онлайн-бронирования «Островок» и получил благодарственное письмо за активное участие в развитии молодежного туризма.

Источник: "Российская газета"

Девять тысяч гостей за пять дней посетили экспозицию Красноярского края на форуме «Путешествуй!» в Москве. На площадке мероприятия регион представил туристические возможности, подписал соглашение о сотрудничестве с сервисом онлайн-бронирования «Островок» и получил благодарственное письмо за активное участие в развитии молодежного туризма.

Награду вручил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Это подтверждение системной работы региона по вовлечению молодых людей в путешествия по стране.

Форум объединил представителей туристической отрасли из всех регионов России и более чем 50 других стран. Красноярский край участвовал в выставочной и деловой программе, представив природные достопримечательности, гастрономические проекты, событийный календарь, маршруты по Енисею и путешествия в Арктику, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В рамках деловой программы представители Красноярского края выступили на пленарных заседаниях и отраслевых сессиях. Обсуждали развитие внутреннего туризма, событийную индустрию, подготовку кадров, автомобильный туризм и доступную среду для путешественников. Особое внимание уделили гастрономическому туризму.

«Люди едут к людям, и от того, как их встретят, зависит, захотят ли они вернуться. Гастрономия позволяет не только попробовать регион на вкус, но и познакомиться с его характером, традициями и образом жизни», — отметила руководитель краевого агентства по туризму Елена Недбайло.

Одним из практических итогов стало соглашение с сервисом «Островок». Стороны договорились о совместном продвижении туристического потенциала региона, развитии гостеприимства и повышении узнаваемости Красноярского края среди путешественников.

На стенде региона работали представители туротрасли, проводились интерактивы, викторины и розыгрыши призов. Среди подарков — сувениры, чайные сервизы, пауэрбанки, шопперы, дорожные аксессуары, а также сертификаты на отдых в территориях края.

Работа по развитию туристической отрасли проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

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