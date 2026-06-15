Нефтяники «РН-Ванкор» провели патриотический велопробег в честь Дня России

Сотрудники «РН-Ванкор» 12 июня, в День России провели патриотический велопробег.
Колонна велосипедистов в цветах национального триколора — белом, синем, красном, преодолела более трех километров по живописному острову Татышев, одному из самых популярных мест для активного отдыха в Красноярске.
Отметим, что работники дочерних предприятий «Роснефти» в различных регионах страны провели патриотические, экологические, спортивные и донорские акции, организовали интеллектуальные и творческие конкурсы, приуроченные к главному государственному празднику — Дню России.
«Роснефть» вносит вклад в сохранение культуры и традиций народов России. Массовые праздничные акции объединили поколения нефтяников в разных городах, стали символом единства, силы и неделимости народов, данью уважения к многовековой истории нашей страны.