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Тягачи и прицепы изъяли в Волгограде у подозреваемых в крупной краже нефтепродуктов

В Волгограде сотрудники Красноармейского районного отдела ГУ ФССП изъяли вещественные доказательства в рамках.

В Волгограде сотрудники Красноармейского районного отдела ГУ ФССП изъяли вещественные доказательства в рамках расследования уголовного дела о хищении нефтепродуктов с предприятия на сумму свыше 13,2 млн рублей. Арест наложен на три тягача и три прицепа-цистерны.

После возбуждения производства судебный пристав выехала на стоянку, составила акт описи и ареста имущества и вынесла постановление о передаче транспортных средств на распоряжение.

В управлении пояснили, до тягачи и цистерны изъяты с целью предупреждения возможных правонарушений подозреваемыми в совершении преступления.

Отметим, что в числе изъятых — транспортные средства зарегистрированные на территории Волгоградской области, а также Тамбовской.

Фото: ГУ ФССП по Волгоградской области.

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