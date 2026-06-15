МЧС сказало о возможных отключениях электроэнергии из-за погоды в Беларуси

Министерство по чрезвычайным ситуациям сказало о возможных отключениях электроэнергии из-за погоды в Беларуси.
В понедельник, 15 июня, местами по республике ожидаются грозы, пройдут кратковременные дожди. Ветер окажется юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, а при грозах — до 14 метров в секунду. Температура воздуха будет от +14 до +20 градусов.
Спасатели предупреждают о факторах опасности. Среди них — отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждение (обрыв) линий связи и электропередач. Кроме того, грозы могут спровоцировать лесные пожары, а также пожары в жилых и производственных зданиях.
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