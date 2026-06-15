За неделю калининградцы отдали мошенникам 23,6 млн рублей

Всего за прошедшую неделю от действий мошенников пострадали 17 жителей Калининградской области. Общий ущерб — больше 23,6 миллиона рублей. Схемы старые, но люди по-прежнему попадаются. Самый крупный случай — в Калининграде. Пенсионерка отдала злоумышленникам 11 миллионов рублей. Ей позвонили, заговорили о «проверке» денежных средств и необходимости перевести их на «безопасный» счёт. Женщина поверила.
Схема с безопасным счетом сработала и против самозанятой жительницы областного центра. Она лишилась 1,6 миллиона рублей, которые перевела мошенникам для «защиты от действий других лиц».
Двум пенсионеркам из Калининграда пригрозили уголовным преследованием. Якобы за спонсирование вооружённых сил иностранного государства. Женщины испугались и отдали 3,2 миллиона и 590 тысяч рублей соответственно.
Военнослужащий из Гурьевского района попался на другую удочку. Ему пообещали высокий заработок на бирже. Он поверил и лишился 740 тысяч рублей.
Классическая схема с ДТП тоже сработала. Двое пенсионеров из Калининграда передали курьерам по 300 тысяч рублей. Мошенники убедили их, что родственники стали виновниками аварии, и, чтобы избежать ответственности, нужны деньги.
Жительница областного центра хотела купить франшизу, но попала на 340 тысяч рублей. Компания, у которой она покупала бизнес, оказалась вымышленной.
Студентка из Калининграда перевела мошенникам 273 тысячи рублей. Ей сообщили, что она спонсирует терроризм. Девушка испугалась и выполнила все требования.
Пенсионерка из Балтийска лишилась 950 тысяч рублей. Ей позвонил якобы адвокат и сказал, что её сын причинил телесные повреждения ребёнку. Для примирения с родителями пострадавшего нужна денежная компенсация. Женщина заплатила.