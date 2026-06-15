За неделю калининградцы отдали мошенникам 23,6 млн рублей

Всего за прошедшую неделю от действий мошенников пострадали 17 жителей Калининградской области. Общий ущерб — больше 23,6 миллиона рублей. Схемы старые, но люди по-прежнему попадаются. Самый крупный случай — в Калининграде. Пенсионерка отдала злоумышленникам 11 миллионов рублей. Ей позвонили, заговорили о «проверке» денежных средств и необходимости перевести их на «безопасный» счёт. Женщина поверила.