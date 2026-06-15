Энергетики «Т Плюс» призывают жителей Перми к осторожности во время гидравлических испытаний теплосетей

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» с 15 июня приступает к очередному этапу плановых гидравлических испытаний тепломагистралей в городе Перми. Работы затронут несколько микрорайонов, включая Висим, Заречный и Громово. На время проверок подача горячей воды будет временно приостановлена, однако главная задача энергетиков — не только провести диагностику сетей, но и обеспечить полную безопасность жителей.