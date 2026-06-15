Банки начнут по-новому оценивать платежеспособность нижегородцев с 1 июля

С начала июля 2026 года в сфере кредитования грядут существенные перемены — банки скорректируют подходы к анализу платёжеспособности заёмщиков, что неизбежно повлияет на динамику выдачи займов, сообщили в NN.RU.
Начиная с 1 июля 2026 года при оценке заявок банки будут принимать в расчёт лишь 90% дохода, заявленного заёмщиком без документального подтверждения. Ранее кредиторы могли учитывать озвученную сумму (с ограничением по среднему уровню доходов в регионе), теперь же к ней автоматически будет применяться десятипроцентное снижение. В первую очередь это затронет самозанятых граждан и бизнесменов.
Ещё более жёсткие условия начнут действовать с 1 июля 2027 года: декларировать доход без официальных доказательств станет невозможно — для оформления кредита потребуется обязательное документальное подтверждение заработка.
Первые шаги по ужесточению требований стартовали уже 1 апреля 2026 года, когда Банк России ввёл обновлённые критерии оценки платёжеспособности. Так, выписки по банковским счетам теперь подходят не для всех типов поступлений: они допустимы для подтверждения заработной платы, пенсионных начислений, соцвыплат или прибыли от аренды недвижимости.
А вот доходы от депозитов либо реализации ценных бумаг придётся подкреплять дополнительными справками.
До апреля банки имели право косвенно судить о доходах клиента по структуре его расходов, но теперь такой метод оценки официально запрещён: каждый дополнительный источник заработка необходимо подтверждать официальными бумагами.
Отдельно скорректированы правила для индивидуальных предпринимателей. Если раньше ИП могли использовать самостоятельно оформленные документы для подтверждения собственных доходов, то с апреля этого года подобные бумаги утратили силу.
Теперь в качестве доказательств принимаются исключительно налоговые декларации и книга учёта доходов и расходов. При этом у предпринимателей сохраняется право выдавать справки о заработной плате своим наёмным работникам.
Традиционные способы подтверждения доходов остаются в силе. К ним относятся:
правка по форме 2‑НДФЛ;
выписка по зарплатному счёту;
сведения из официальных государственных ресурсов (в том числе из базы ФНС).
В Центробанке обозначили главную цель нововведений — повысить точность оценки платёжеспособности граждан. Благодаря более строгим критериям банки смогут объективнее оценивать способность заёмщика обслуживать долг, что в перспективе снизит долю проблемных кредитов.
Ранее рост цен в Нижегородской области замедлился. За год цена сливочного масла в стране уменьшилась на 6% и составила 215 рублей за 180 граммов.