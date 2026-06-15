Банки начнут по-новому оценивать платежеспособность нижегородцев с 1 июля

Начиная с 1 июля 2026 года при оценке заявок банки будут принимать в расчёт лишь 90% дохода, заявленного заёмщиком без документального подтверждения. Ранее кредиторы могли учитывать озвученную сумму (с ограничением по среднему уровню доходов в регионе), теперь же к ней автоматически будет применяться десятипроцентное снижение. В первую очередь это затронет самозанятых граждан и бизнесменов.