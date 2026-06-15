Речь Хинштейна на заседании курского правительства прервали выкриком

В ходе заседания правительства Курской области 15 июня речь губернатора Александра Хинштейна касательно наведения порядка в сквере «Спутник» была прервана агрессивным выкриком по аудиосвязи. Предположительно, сказано было: «Пошел вон!». Источник звука и адресат сообщения остались неясны.
«Коллеги! Я прошу сейчас уточнить, откуда это было. Что-то у нас не то происходит на обратной связи. Технические службы, мне информацию представьте. Дальше будем разбираться уже гораздо более жестко», — отреагировал господин Хинштейн.
Обновлено. Господину Хинштейну доложили на заседании, что эмоциональная фраза прозвучала из студии Льговского района. Губернатор поручил вывести Льговский район на обратную связь.
Господину Хинштейну ответил Павел Вертиков, с сегодняшнего дня исполняющий обязанности главы Льговского района Курской области. На вопрос о том, кому были адресованы слова «пошел вон», он заявил, что «не знает о чем речь». По словам господина Вертикова, у студии вообще не было связи в тот момент и шла наладка.
После того как глава региона еще раз описал случившуюся ситуацию и повторил свой вопрос, Павел Вертиков признал, что в тот момент в студии был сотрудник и «они с ним разговаривали».
«Когда вы находитесь на обратной связи на заседании правительства, вы никакие текущие ситуации с сотрудниками не должны обсуждать. А тем более не должны обсуждать с такими формулировками», — жестко обратился к присутствующим на заседании господин Хинштейн.
Губернатор подчеркнул, что свяжется с находящимся в отпуске главой района и будет ставить вопрос о том, чтобы Павел Вертиков понес наказание за случившееся.
В мае этого года на заседании облправительства случился другой инцидент. В прямом эфире нецензурно выругался глава Большесолдатского района Владимир Зайцев. Брань прозвучала в тот момент, когда господин Хинштейн спросил чиновника о жалобах жителей села Любимовка на отсутствие воды. По всей видимости, матерное высказывание было обращено к одному из подчиненных господина Зайцева, находившихся в кабинете. Как сообщал «Ъ-Черноземье», губернатор тогда обещал «отдельно разобраться» с инцидентом.