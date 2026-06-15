Речь Хинштейна на заседании курского правительства прервали выкриком

В мае этого года на заседании облправительства случился другой инцидент. В прямом эфире нецензурно выругался глава Большесолдатского района Владимир Зайцев. Брань прозвучала в тот момент, когда господин Хинштейн спросил чиновника о жалобах жителей села Любимовка на отсутствие воды. По всей видимости, матерное высказывание было обращено к одному из подчиненных господина Зайцева, находившихся в кабинете. Как сообщал «Ъ-Черноземье», губернатор тогда обещал «отдельно разобраться» с инцидентом.