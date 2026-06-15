В Черняховске мужчина заплатил 7 млн за помещение, но так и не стал его владельцем: всё упёрлось в договор

Добровольно платить должник не стал. Тогда ограничения наложили на его доходы, машину и недвижимость: Mercedes-Benz E350 2017 года выпуска, два земельных участка площадью три и 20 соток, а также четыре квартиры от 50 до 120 м². После этого мужчина погасил всю сумму и дополнительно выплатил 250 тысяч рублей исполнительского сбора.