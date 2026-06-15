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В Черняховске мужчина заплатил 7 млн за помещение, но так и не стал его владельцем: всё упёрлось в договор

Последний миллион продавец вернул только после суда и запретов на имущество.

Источник: Клопс.ru

В Черняховске покупатель перевёл продавцу 7 млн рублей за нежилое помещение, но договор купли-продажи они так и не заключили. Об этом пресс-служба регионального управления ФССП пишет в своём телеграм-канале в понедельник, 15 июня.

Стороны предварительно договорились о сделке, деньги поступали частями. Когда оформление сорвалось, продавец вернул 6 млн рублей, а оставшийся миллион покупателю пришлось требовать через суд. Разбирательство закончилось взысканием основного долга и процентов за пользование чужими средствами за два года. В итоге сумма выросла до 2,1 млн рублей.

Добровольно платить должник не стал. Тогда ограничения наложили на его доходы, машину и недвижимость: Mercedes-Benz E350 2017 года выпуска, два земельных участка площадью три и 20 соток, а также четыре квартиры от 50 до 120 м². После этого мужчина погасил всю сумму и дополнительно выплатил 250 тысяч рублей исполнительского сбора.

В Пионерском женщина оформила кредит на покупку квартиры, но перестала платить. Долг вырос до 3,9 млн рублей. Жильё арестовали и продали с торгов.