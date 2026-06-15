На Дону траты жителей на белый хлеб выросли на 17%

Бородинский хлеб продолжает набирать популярность, хотя и с более медленными темпами: в 2025 году рост составил +20%, а в 2026-м — +7%. За два года его продажи увеличились почти на треть. В то же время расходы на лаваш в 2026 году выросли всего на 1%, после скачка на 13% в предыдущем году, а его цена поднялась до 67 рублей, что на 18% больше, чем годом ранее. Спрос на чиабатту остается стабильным: в 2025 году он вырос на 18%, а в 2026-м — на 3%.