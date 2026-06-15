Путин присвоил почётное звание главному врачу нижегородского онкодиспансера

Стоит отметить, что совсем недавно Наталья Белоглазова была назначена главным врачом государственного автономного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Научно-исследовательский институт клинической онкологии “Нижегородский областной клинический онкологический диспансер”». Высокое государственное звание присвоено ей за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.