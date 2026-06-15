Юные красотки и красавчики блистали на модном показе «Russian Model. Лето» в Хабаровске: яркие фото

В минувшие выходные ярким событием стал модный проект «Russian Model. Лето 2026». Более 40 юных моделей от трех до 17 лет представили летние коллекции в русско-народном стиле, среди них была и авторская — от самих родителей. Участники на этот раз очаровали показом «Мезенская роспись» — дерзкий русский стиль с кокошниками, корсетами, сапогами, бусами.
А дальше гости события увидели наряды от именитых дизайнеров: «Цветочный бриз», где акцент сосредоточили на цветочных принтах. Впечатлил и показ одежды «Фламинго» — здесь преобладала одежда в светлых и темно-розовых тонах.
Новинкой модного вечера стали платья и костюмы от юного дизайнера Амелии Бебекиной, чьи наряды печатают глянцевые журналы. Ежесезонный проект «Russian Model» вновь показал, интерес к русским ремеслам и народному костюму растет. А когда дети вместе с родителями создают образы вместе — это настоящее искусство и рождение семейных традиций.