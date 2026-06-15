Как завершился гастрольный тур оркестра имени Калинина по шести городам?

Он был приурочен к 30-летию оркестра и 165-летию со дня рождения композитора Василия Андреева.
Волгоградский оркестр русских народных инструментов им. Калинина завершил гастрольный тур «Волжская рапсодия». Выступив в шести городах — Ульяновске, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Альметьевске, Тольятти и Саратове, — он собрал более четырёх тысяч зрителей.
Музыканты под управлением заслуженной артистки России Галины Иванковой представили программу, составленную из произведений репертуара Великорусского оркестра Василия Андреева и сочинений современных российских композиторов. Она вызвала неподдельный интерес у поклонников народного оркестра во всех городах.
В общей сложности более четырёх тысяч зрителей аплодировали волгоградским артистам, солистам оркестра и вокалистам — солистке Волгоградской филармонии Наталье Долгалевой и солисту театра «Царицынская опера» Александру Чёрному.
Особенным стал концерт в Тольятти, состоявшийся накануне Дня России. В первом отделении блистали волгоградцы, а во второй части к ним присоединились хозяева — Русский оркестр Тольяттинской филармонии. Перед зрителями словно парадом предстали два коллектива и их солисты, три маэстро — заслуженный артист Самарской области Василий Кормишин, заслуженная артистка России Галина Иванкова, дирижёр Андрей Лапин.
Завершающим аккордом большого музыкального путешествия стало выступление 13 июня в концертном зале Саратовской областной филармонии имени Альфреда Шнитке. Как пояснила перед концертом Галина Иванкова, коллектив настолько сплочён и слаженно играет программу, что на репетиции долго «разогреваться» не пришлось.
Как и на предыдущих выступлениях, в финале зрители встали с мест, чтобы стоя приветствовать мастеров сцены аплодисментами и цветами. А заведующий кафедрой народных инструментов Саратовской консерватории Александр Лебедев обратился к руководителю оркестра со словами: «Галина Геннадьевна, спасибо за замечательный концерт!».
Кстати, консерватория в своё время выпустила немало музыкантов, которые сегодня в составе волгоградского коллектива выступили на родине своей альма-матер.