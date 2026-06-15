Как завершился гастрольный тур оркестра имени Калинина по шести городам?

Особенным стал концерт в Тольятти, состоявшийся накануне Дня России. В первом отделении блистали волгоградцы, а во второй части к ним присоединились хозяева — Русский оркестр Тольяттинской филармонии. Перед зрителями словно парадом предстали два коллектива и их солисты, три маэстро — заслуженный артист Самарской области Василий Кормишин, заслуженная артистка России Галина Иванкова, дирижёр Андрей Лапин.