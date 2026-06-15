Ижевская компания обновит сайт правительства Липецкой области на российском ПО

В соответствии с техническим заданием компания должна разработать персональную страницу губернатора со сводками по каждому заместителю и министерству. Также необходимо создать единый интерфейс для проверки и согласования всех поступающих данных с разграничением прав доступа для администраторов и чиновников. Помимо этого, нужно подготовить минимум 50 интерактивных отчетов с диаграммами и таблицами по ключевым показателям деятельности исполнительных органов области. Финансирование осуществляется из областного бюджета. Гарантия — 12 месяцев.