В Красноярском крае у закладчика изъяли наркотики на 4 млн рублей

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 24-летнего жителя Красноярска. Ранее молодой человек не был судим. По данным полиции, при себе и в автомобиле задержанного нашли свертки с веществами. Экспертиза показала, что в них находились мефедрон общей массой более 250 граммов и наркотическое средство PVP массой более 182 граммов.