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В Красноярском крае у закладчика изъяли наркотики на 4 млн рублей

В Лесосибирске полицейские изъяли из незаконного оборота почти 900 граммов синтетических наркотиков.

В Лесосибирске полицейские изъяли из незаконного оборота почти 900 граммов синтетических наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 24-летнего жителя Красноярска. Ранее молодой человек не был судим. По данным полиции, при себе и в автомобиле задержанного нашли свертки с веществами. Экспертиза показала, что в них находились мефедрон общей массой более 250 граммов и наркотическое средство PVP массой более 182 граммов.

Позже в арендованной квартире закладчика в Красноярске правоохранители обнаружили еще более 460 граммов мефедрона. Полицейские установили, что наркотики мужчина планировал разложить по тайникам для дальнейшего бесконтактного сбыта. Розничную стоимость изъятой партии оценили более чем в 4 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Максимальное наказание по статье предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигуранта заключили под стражу.