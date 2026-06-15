В Красноярском крае у закладчика изъяли наркотики на 4 млн рублей

В Лесосибирске полицейские изъяли из незаконного оборота почти 900 граммов синтетических наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 24-летнего жителя Красноярска. Ранее молодой человек не был судим. По данным полиции, при себе и в автомобиле задержанного нашли свертки с веществами. Экспертиза показала, что в них находились мефедрон общей массой более 250 граммов и наркотическое средство PVP массой более 182 граммов.
Позже в арендованной квартире закладчика в Красноярске правоохранители обнаружили еще более 460 граммов мефедрона. Полицейские установили, что наркотики мужчина планировал разложить по тайникам для дальнейшего бесконтактного сбыта. Розничную стоимость изъятой партии оценили более чем в 4 млн рублей.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Максимальное наказание по статье предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигуранта заключили под стражу.