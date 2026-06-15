В центре Красноярска более 40 домов остались без света из-за аварии

В центре Красноярска произошла коммунальная авария. В 11:48 отключили электричество по десяткам адресов. Точная причина пока неизвестна, сообщает «Город Прима».
Без света остались дома на улицах Ленина, Мира, Копылова, Диктатуры пролетариата, Кирова, Марковского, Качинской, Перенсона, Ады Лебедевой, Профсоюзов, Карла Маркса, Робеспьера, Коммунистической, Республики и Горького. Всего — более 40 зданий. Часть светофоров также не работают.
Электричество обещают вернуть к 15:00.
Ранее мы сообщали, что жителей четырех районов Красноярска оставили без горячей воды.