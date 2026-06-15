В центре Красноярска более 40 домов остались без света из-за аварии

Без света остались дома на улицах Ленина, Мира, Копылова, Диктатуры пролетариата, Кирова, Марковского, Качинской, Перенсона, Ады Лебедевой, Профсоюзов, Карла Маркса, Робеспьера, Коммунистической, Республики и Горького. Всего — более 40 зданий. Часть светофоров также не работают.