Легендарный ВолгаФест отменили в Самаре в 2026 году

«Театр, искусство, музыка, арт-объекты и таинство вечерней Волги… Нам бы очень не хотелось останавливаться или делать перерыв, но современные реалии диктуют свои правила, безопасность всегда остается нашим приоритетом. В этом году мы с вами прощаемся, но очень надеемся вновь встретиться в следующем и снова вдохнуть магию в любимые пляж, реку и в нашу с вами жизнь», — подытожили организаторы.