Жительница Хабаровского края получила условный срок за фиктивных детей

По данным следствия, в октябре 2018 года обвиняемая привлекла знакомую для посещения отдела ЗАГС Индустриального района города с целью подтверждения факта рождения двоих сыновей. На основании фиктивных данных были выданы две справки формы № 1 и два свидетельства о рождении. В июле 2020 года аналогичным образом она зарегистрировала рождение несуществующей дочери в отделе ЗАГС Краснофлотского района.