Фильм «Неведомый Хабаровский край» стал победителем на Международном конкурсе

— Документальный фильм «Неведомый Хабаровский край. Путешествие к китам» рассказывает о путешествии в залив Николая на побережье Охотского моря, где на безымянном острове предприниматель из Комсомольска-на-Амуре Олег Макаров реализовал проект туристической базы по программе «Дальневосточный гектар». Это место уникально с природной точки зрения: летом сюда приплывают гренландские киты для выведения потомства, и у посетителей появляется редкая возможность наблюдать этих морских млекопитающих в естественной среде и даже плавать в непосредственной близости от них на сапах, — рассказывают в региональном министерстве туризма. — Успех фильма — результат профессионализма и творческого подхода специалистов Туристского информационного центра, которые смогли показать уникальную природу региона и привлечь к ней внимание широкой аудитории.