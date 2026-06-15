Фильм «Неведомый Хабаровский край» стал победителем на Международном конкурсе

Документальный фильм «Неведомый Хабаровский край» покорил жюри Международного конкурса видеороликов «Россия твоими глазами!». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», картина о путешествии в залив Николая на побережье Охотского моря заняла первое место в номинации «От Калининграда до Камчатки».
Конкурс видеороликов призван продемонстрировать разнообразие и уникальность природного, культурного и исторического наследия страны. В этом году организаторы получили около 4,5 тысяч заявок от авторов из России, Китая, Аргентины, Турции, Нидерландов, стран СНГ и Персидского залива.
Всего номинаций на конкурсе было восемь, и «От Калининграда до Камчатки» оказалась самой популярной — на нее пришлась почти треть всех заявок. Поэтому и борьба за первое место выдалась напряженной: отрыв хабаровской работы от занявшей второе место картины составил всего два голоса.
— Документальный фильм «Неведомый Хабаровский край. Путешествие к китам» рассказывает о путешествии в залив Николая на побережье Охотского моря, где на безымянном острове предприниматель из Комсомольска-на-Амуре Олег Макаров реализовал проект туристической базы по программе «Дальневосточный гектар». Это место уникально с природной точки зрения: летом сюда приплывают гренландские киты для выведения потомства, и у посетителей появляется редкая возможность наблюдать этих морских млекопитающих в естественной среде и даже плавать в непосредственной близости от них на сапах, — рассказывают в региональном министерстве туризма. — Успех фильма — результат профессионализма и творческого подхода специалистов Туристского информационного центра, которые смогли показать уникальную природу региона и привлечь к ней внимание широкой аудитории.
Картина доступна для просмотра в Краевом визит-центре «Амурский утёс». Это уже вторая часть проекта, посвященного созданию цикла «Неведомый Хабаровский край». Первая часть повествует об одном из семи чудес Хабаровского края — о хребте Дуссе-Алинь. Этот фильм также возможно посмотреть.