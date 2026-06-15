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Ограничения на рейсы сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Они были введены для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Живем в Нижнем

Воздушное пространство над Нижним Новгородом открыли после снятия ограничений. Об этом сообщили в Росавиации.

Напомним, что сначала аэропорт имени В. П. Чкалова ввел полный запрет на полеты, затем рейсы выполнялись по согласованию с соответствующими органами. Меры, введенные для обеспечения безопасности полетов, действовали с 04:43 до 10:21.

Сейчас все службы авиаузла работают в штатном режиме.

Ранее мы писали, что 15 июня в регионе ввели режим опасности по БПЛА. Нижегородцев попросили соблюдать спокойствие.

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